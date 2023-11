ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、PlayStation 5(PS5)の新モデルを11月10日に発売した。価格は「ディスクドライブ搭載モデル」が66,980円、「デジタル・エディション」が59,980円。

PS5の新モデルは、PS5のゲーム体験を実現するテクノロジーや機能はそのままに、従来のモデルと比較してサイズを30%以上小型化、重さをディスクドライブ搭載モデルで18%、デジタル・エディションで24%軽量化した。さらにUltra HD Blu-rayディスクドライブは着脱可能となり、本体内蔵のSSDストレージは1TBへと増量した。

また、DualSenseワイヤレスコントローラーが2台同梱された「PlayStation 5 DualSense ワイヤレスコントローラー ダブルパック」も同時に発売。PS5本体および本体付属のDualSense ワイヤレスコントローラーに加えて、2台目のDualSense ワイヤレスコントローラーを同梱する。価格は「ディスクドライブ搭載モデル」が74,980円、「デジタル・エディション」が67,980円。

さらに、PS5デジタル・エディションに装着できる別売りの「Ultra HD Blu-rayディスクドライブ」と、PS5用の「縦置きスタンド」も発売された。価格は「Ultra HD Blu-rayディスクドライブ」が11,980円、「縦置きスタンド」が3,980円。

