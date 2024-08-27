ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は、2024年9月2日より、日本国内におけるPlayStation 5（PS5）および関連周辺機器の希望小売価格を改定する。昨今の世界的な経済情勢の変動などの厳しい外部環境を受け、値上げの決断に至ったという。

新しい希望小売価格は以下の通り。

PlayStation 5：79,980円

PlayStation 5 デジタル・エディション：72,980円

PlayStation 5 DualSense ワイヤレスコントローラー ダブルパック：89,980円

PlayStation 5 デジタル・エディション DualSense ダブルパック：82,980円

DualSense ワイヤレスコントローラー：11,480円

DualSense ワイヤレスコントローラー ミッドナイト ブラック：11,480円

DualSense ワイヤレスコントローラー コズミック レッド：11,480円

DualSense ワイヤレスコントローラー ノヴァ ピンク：11,480円

DualSense ワイヤレスコントローラー ギャラクティック パープル：11,480円

DualSense ワイヤレスコントローラー スターライト ブルー：11,480円

DualSense ワイヤレスコントローラー グレー カモフラージュ：11,480円

DualSense ワイヤレスコントローラー ヴォルカニック レッド：11,980円

DualSense ワイヤレスコントローラー スターリング シルバー​：11,980円

DualSense ワイヤレスコントローラー コバルト ブルー：11,980円

ワイヤレスコントローラー（DUALSHOCK 4） ジェット・ブラック：7,980円

PlayStation Portal リモートプレーヤー：34,980円

PULSE Explore ワイヤレスイヤホン：34,980円

PULSE Elite ワイヤレスヘッドセット：22,980円

DualSense Edge ワイヤレスコントローラー：34,980円

PlayStationVR2：89,980 PlayStationVR2 “Horizon Call of the Mountain” 同梱版：94,980円



2023年11月10日に発売されたPS5の新モデルの現在の価格は「ディスクドライブ搭載モデル」が66,980円、「デジタル・エディション」が59,980円。今回、ともに13,000円の値上げになる。

なお、2022年9月15日には旧モデルのPS5である「Ultra HD Blu-rayディスクドライブ搭載版」の価格が54,978円から60,478円に、「デジタル・エディション」の価格が43,978円から49,478円に改定されている。