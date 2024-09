ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、2024年12月3日にPlayStation誕生30周年を迎えることを記念して、さまざまな企画を実施。『My First GT』、デジタルサウンドトラック、“Shapes of Play”コレクションなど、一部の内容が公開された。

『My First GT』として『グランツーリスモ7』の無料トライアル版をホリデーシーズンに配信。初代『グランツーリスモ』の懐かしさと興奮を呼び起こす人気のクルマ、コース、レースイベントが登場する。

また、ソニー・ミュージックとのコラボレーションにより、10月から1月まで毎月、PlayStationタイトルのデジタルサウンドトラックをSpotifyで初公開。Spotifyでストリーミング再生するか、Amazon Music、Apple Musicを含むさまざまな音楽サービス・デジタルミュージックストアで楽しめる。Spotifyのサウンドトラックは以下の通り。特別に厳選されたSpotifyのPlayStation 30周年記念プレイリストも用意する。

『God of War』​

『God of War II 終焉への序曲​』

『God of War 降誕の刻印』

『Twisted Metal​』

『STARHAWK​』

『Unit 13』



PlayStation本体のデザインを担当したチームが手がけた「Shapes of Play(シェイプス オブ プレイ)」コレクション「Shapes of Play(シェイプス オブ プレイ)」は、おなじみの△○×□をあしらった商品。友だちや家族と対戦できるボードゲーム「Shapes of Play:Battle(シェイプス オブ プレイ:バトル)」、磁石式ブロックを自由な方向に配置して楽しい形を作る「Shapes of Play:Create(シェイプス オブ プレイ:クリエイト)」、ゲームの合間にぎゅっと握って手をリフレッシュできる「Shapes of Play:Recharge(シェイプス オブ プレイ:リチャージ)」などをラインアップする。

そのほか、9月21日と22日には、PlayStation Plus未加入でもオンラインマルチプレイを楽しめる「FREE MULTIPLAYER WEEKEND」を実施。さらに、『NBA 2K24』『鉄拳8』『GUILTY GEAR -STRIVE-』などeスポーツトーナメントも実施予定だ。