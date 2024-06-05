ドワンゴは、ライブ配信サービス「ニコニコ生放送」で、2024年6月8日6時より、米国カリフォルニア州で開催されるゲームの新作発表イベント「Summer Game Fest 2024」、インディーズ作品に焦点を当てた併催イベント「Day of the Devs: Summer Game Fest Edition」およびインディーゲームパブリッシャーDevolver Digital社のタイトルを紹介するイベント「Devolver Direct」を日本語同時通訳付きで生放送する。

あわせて、大型タイトルからインディーズタイトルまで幅広く紹介される「Future Games Show: Summer Showcase 2024」を6月9日4時より、PCタイトルを中心に紹介される「PC Gaming Show 2024」を6月10日10時より、日本語字幕付きで配信する。

Summer Game Fest 2024

Future Games Show: Summer Showcase 2024

PC Gaming Show 2024

「Summer Game Fest」は、世界中のゲームメーカーが集い、大型プロジェクトの初公開情報や新トレーラーなどを披露するイベント。主催はゲームジャーナリストのジェフ・キーリー氏が務め、昨年は総視聴者数が過去最高の3,400万人超、ピーク時の同時視聴者数は380万人超を記録した。第5回となる今回は、55社を超えるゲームデベロッパー・パブリッシャーが参加予定だ。