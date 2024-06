グラニフは、バンダイナムコエンターテインメントの「パックマン」「太鼓の達人」「塊魂」とコラボしたアイテムを2024年6月18日に発売する。

グラニフ公式オンラインストアでは、2024年6月5日0時から2024年6月17日23時59分までの期間、予約販売の受付を実施。期間中に予約するとグラニフメンバーシッププログラムのポイントが2倍になる。

なお、先行予約すると、抽選でNintendo Switch『パックマンワールド リ・パック』、Nintendo Switch『みんな大好き塊魂アンコール+ 王様プチメモリー』、Nintendo Switch『太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル』のゲームソフトが各1名に当たるプレゼントキャンペーンを実施する。

PAC-MAN TM & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

Taiko no Tatsujin TM Series & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

塊魂 TM Series & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.