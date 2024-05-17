パソコン工房、1,000時間ウィングマンを撃ち続けた「Civ:A」のスポンサーに - コラボPC発売

ユニットコムは9月15日、iiyama PCのゲーミングPCシリーズ「LEVEL∞」が「Civ:A」とスポンサー契約を締結し、コラボゲーミングPCを発売すると発表した。発売を記念しての各種キャンペーンも実施する。
「Civ:A」氏は、縛りプレイ企画や匠なコミュニケーションの能力で人気だというYouTuber。Apex Legendsをメインにプレイしている一方、ホラーゲームなどの動画も配信しているという。コラボPCはゲーム実況配信、動画編集まで、多彩な活動を可能にするゲーミングパソコンシリーズを取り揃えており、ゲームを楽しみたい方や派手なライブ配信を行いたい場合にも最適だという。
発売を記念してSNSキャンペーンも開催中だ。
✨「Civ:A」とのスポンサー契約締結✨— LEVEL ∞(インフィニティ)【公式】 (@LEVEL_INF) May 17, 2024
コラボPC発売記念❗抽選で1名様に、Civ:Aのサイン入りコラボPCを🎁
[応募方法]
① @KKTKciva と @LEVEL_INF をフォロー
② 本キャンペーンポストに #無記念記念 を付けて引用ポスト👍
応募期限：5/31(金)14:59迄
特集ページhttps://t.co/eIMxk6QqMI… pic.twitter.com/wPaaLa0rjo
LEVEL-R77A-LC147KF-UTX-CVA [RGB Build]
- OS：Windows 11 Home [DSP版]
- プロセッサ：インテル® Core™ i7 プロセッサー 14700KF
- メモリ：DDR5-4800 DIMM (PC5-38400) 16GB(8GB×2)
- ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD [PCIe 4.0×4]
- グラフィックス：GeForce RTX™ 4070 Ti SUPER 16GB GDDR6X
- 電源：800W 80PLUS® GOLD認証 ATX電源
- 価格：387,800円
LEVEL-M77M-144F-RLX-CVA [Windows 11 Home]
- OS：Windows 11 Home
- プロセッサ：インテル® Core™ i5 プロセッサー 14400F
- メモリ：DDR5-4800 DIMM (PC5-38400) 16GB(8GB×2)
- ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD [PCIe 4.0×4]
- グラフィックス：GeForce RTX™ 4060 8GB GDDR6
- 電源：700W 80PLUS® BRONZE認証 ATX電源
- 価格：177,800円