パソコン工房、Ryzen×Radeon搭載の『AION2』推奨ゲーミングPC発売

ユニットコムは10月15日、ゲーミングPC「LEVEL∞」シリーズの新製品として、MMORPG「AION2」の推奨ゲーミングPCを発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOに対応する。
AION2の開発元であるNCが定める検証基準を満たしたゲーミングPC。自由な飛行による立体的な移動や探索、アクション性の高い戦闘などを特徴とする同作をプレイできる。SSDの増設をはじめ、注文時に構成の変更も可能だ。
LEVEL-M8AM-R97X-RRXB-AION2
- OS：Windows 11 Home
- CPU：Ryzen 7 9700X
- メモリ：16GB DDR5（8GB×2）
- チップセット：AMD A620
- ストレージ：1TB NVMe SSD
- GPU：Radeon RX 9060 XT 16GB
- 筐体：ミニタワー / microATX
- 電源：550W 80PLUS BRONZE
- 価格：289,800円
LEVEL-M8AM-LCR98D-TGXB-AION2
- OS：Windows 11 Home
- CPU：Ryzen 7 9800X3D
- メモリ：16GB DDR5（8GB×2）
- チップセット：AMD A620
- ストレージ：1TB NVMe SSD
- GPU：Radeon RX 9070 XT 16GB
- 筐体：ミニタワー / microATX
- 電源：850W 80PLUS GOLD
- 価格：439,800円