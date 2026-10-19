パソコン工房、Ryzen×Radeon搭載の『AION2』推奨ゲーミングPC発売

ユニットコムは10月15日、ゲーミングPC「LEVEL∞」シリーズの新製品として、MMORPG「AION2」の推奨ゲーミングPCを発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOに対応する。

AION2の開発元であるNCが定める検証基準を満たしたゲーミングPC。自由な飛行による立体的な移動や探索、アクション性の高い戦闘などを特徴とする同作をプレイできる。SSDの増設をはじめ、注文時に構成の変更も可能だ。

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OS：Windows 11 Home

CPU：Ryzen 7 9700X

メモリ：16GB DDR5（8GB×2）

チップセット：AMD A620

ストレージ：1TB NVMe SSD

GPU：Radeon RX 9060 XT 16GB

筐体：ミニタワー / microATX

電源：550W 80PLUS BRONZE

価格：289,800円

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