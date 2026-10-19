ユニットコムは10月15日、ゲーミングPC「LEVEL∞」シリーズの新製品として、MMORPG「AION2」の推奨ゲーミングPCを発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOに対応する。

  • パソコン工房、Ryzen×Radeon搭載の『AION2』推奨ゲーミングPC発売

    パソコン工房、Ryzen×Radeon搭載の『AION2』推奨ゲーミングPC発売

AION2の開発元であるNCが定める検証基準を満たしたゲーミングPC。自由な飛行による立体的な移動や探索、アクション性の高い戦闘などを特徴とする同作をプレイできる。SSDの増設をはじめ、注文時に構成の変更も可能だ。

LEVEL-M8AM-R97X-RRXB-AION2

  • LEVEL-M8AM-R97X-RRXB-AION2

    LEVEL-M8AM-R97X-RRXB-AION2

  • OS：Windows 11 Home
  • CPU：Ryzen 7 9700X
  • メモリ：16GB DDR5（8GB×2）
  • チップセット：AMD A620
  • ストレージ：1TB NVMe SSD
  • GPU：Radeon RX 9060 XT 16GB
  • 筐体：ミニタワー / microATX
  • 電源：550W 80PLUS BRONZE
  • 価格：289,800円

LEVEL-M8AM-LCR98D-TGXB-AION2

  • LEVEL-M8AM-LCR98D-TGXB-AION2

    LEVEL-M8AM-LCR98D-TGXB-AION2

  • OS：Windows 11 Home
  • CPU：Ryzen 7 9800X3D
  • メモリ：16GB DDR5（8GB×2）
  • チップセット：AMD A620
  • ストレージ：1TB NVMe SSD
  • GPU：Radeon RX 9070 XT 16GB
  • 筐体：ミニタワー / microATX
  • 電源：850W 80PLUS GOLD
  • 価格：439,800円