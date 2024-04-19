iiyama PC、『Minecraft: Java & Bedrock Edition for PC』セットにしたパソコン発売

ユニットコムは4月18日、『Minecraft: Java & Bedrock Edition for PC』のライセンスを同梱したバンドルPCをを発売した。構成をカスタマイズして購入できるBTOに対応しており、標準仕様の価格は101,800円から。
『Minecraft』を快適に遊ぶためにスペックを厳選したゲーミングPCに、『Minecraft: Java & Bedrock Edition for PC』のライセンスを同梱した製品。別途マインクラフトを単体で購入しなくても、インストールするだけですぐにプレイできる。
LEVEL-M77M-144F-SL1X [Windows 11 Home]
- OS：Windows 11 Home
- プロセッサ：Intel Core i5-14400F
- メモリ：DDR5-4800 DIMM (PC5-38400) 16GB(8GB×2)
- ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD [PCIe 4.0×4]
- グラフィックス：GeForce RTX 3050 6GB GDDR6
- 電源：700W 80PLUS BRONZE認証 ATX電源
- 価格：101,800円
STYLE-M07M-144-UH2X [Windows 11 Home]
- OS：Windows 11 Home
- プロセッサ：Intel Core i5-14400
- メモリ：DDR5-4800 DIMM (PC5-38400) 16GB(8GB×2)
- ストレージ：500GB NVMe対応 M.2 SSD
- グラフィックス：Intel UHD Graphics 730
- 電源：500W 80PLUS BRONZE認証 ATX電源
- 価格：106,800円
STYLE-15FH127-i5-UH4X [Windows 11 Home]
- OS：Windows 11 Home
- プロセッサ：Intel Core i5-12450H
- メモリ：DDR4-3200 S.O.DIMM (PC4-25600) 16GB(8GB×2)
- ストレージ：500GB NVMe対応 M.2 SSD
- グラフィックス：Intel UHD Graphics
- ディスプレイ：15.6型(非光沢カラー液晶) / フルHD(1920×1080ドット)
- 価格：96,800円