X(旧Twitter)は現地時間5月4日、Xが提供するAIモデル「Grok」を活用して現在のトレンドや話題を要約する新機能「Stories on X」を公開。Web版とiOSアプリで提供しており、Xのプレミアム加入者であれば、Exploreタブから利用できる。

現時点では、同社のEngineeringアカウント(@XEng)の投稿以上の詳細は明らかにしていない。なお、GrokはXによる対話型のAIチャットサービスで、早期アクセスプログラムへの参加は現在、有料サービス「X Premium+」(月払い1,960円)の加入者に限定されている。

👀 Now available: Stories on X, powered by Grok AI 👀



See what the world is talking about with Stories on X, curated by @grok. now available for Premium subscribers in the Explore tab!



web & iOS only for now-- let us know your feedback pic.twitter.com/Iv6zk9WugU