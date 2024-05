X(旧Twitter)は現地時間5月3日、ブロック機能の仕様を一部変更したことを同社のEngineeringアカウント(@XEng)の投稿で明らかにした。Xのオーナーであるイーロン・マスク氏はさらに、「ブロックされたユーザーは公開ポストが閲覧できるようになる」と追加の仕様変更も示唆している。

We are making changes to how block works.



If a user who has blocked you replies to one of your posts, you will now be able to see their reply. This change enables you to identify and report any potential bad content that you previously could not view, safeguarding both your…