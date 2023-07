イーロン・マスクが新AI企業「xAI」設立、「宇宙の本質の理解」目指す - ネット「宇宙の本質…」「ミスターXと呼ぼう」

実業家のイーロン・マスク(Elon Musk)氏は現地時間7月12日、新たなAI企業「xAI」を設立したと発表した。この企業は、「宇宙の本質を理解する(Understand the Universe)」ことを目標としているという。ネットでは「ろくなことにならなさそう」「宇宙の本質…」などと話題となっている。

イーロン・マスク氏は自身のTwitterにて、xAIの設立の目標を「現実を理解するため」と説明している。xAI社には、マスク氏のほかにDeepMindやOpenAI、Google、MicrosoftなどAI開発に取り組む企業の元メンバーや学者ら11人の名前が挙げられている。同社では、おそらく先日話題となった、米人工知能研究所・Open AIが開発したAIチャットボット「ChatGPT」に対抗する新AI「TruthGPT」を開発するための企業とみられる。

Announcing formation of @xAI to understand reality

同社のサイトによると、xAI社はTwitterを統合した「X」社(X Corp.)とは別の企業であるが、X社やTeslaといったほかのマスク氏の企業とも密接に連携していくとされている。

