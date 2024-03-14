PlayStation Plusの「エクストラ」と「プレミアム」の加入者が追加料金なしで遊べる「ゲームカタログ」と、PlayStation Plus「プレミアム」の加入者が追加料金なしで遊べる「クラシックスカタログ」のラインアップが更新される。
新たに追加される「ゲームカタログ」のタイトルは以下の通り。2024年3月19日からの提供を予定する。
『NBA 2K24』コービー・ブライアント エディション（PS5/PS4）
『BIOHAZARD RE:3』（PS5/PS4）
『マーベル ミッドナイト・サンズ』（PS5/PS4）
『レゴ DC スーパーヴィランズ』（PS4）
『ミスティック・ピラー – リマスター』（PS5）
『勇者ネプテューヌ 世界よ宇宙よ刮目せよ！！ アルティメットＲＰＧ宣言！！』（PS4）
『Blood Bowl 3』（PS5/PS4）
『ドラゴンボールZ KAKAROT』（PS5）
※ PS4版『ドラゴンボールZ KAKAROT』は、PlayStation Plusゲームカタログですでに配信中
「クラシックスカタログ」の追加タイトルは以下の通り。
『逆転裁判123 成歩堂セレクション』（PS4）
『ジョジョの奇妙な冒険 オールスターバトルR』（PS5/PS4）
『GOD EATER BURST』（PSP）
『ジャックxダクスター エルフとイタチの大冒険』（PSP）