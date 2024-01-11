PlayStation Plusの「エクストラ」と「プレミアム」の加入者が追加料金なしで遊べる「ゲームカタログ」と、PlayStation Plus「プレミアム」の加入者が追加料金なしで遊べる「クラシックスカタログ」のラインアップが更新される。

新たに追加される「ゲームカタログ」のタイトルは以下の通り。2024年1月16日からの提供を予定する。

『バイオハザード RE:2』（PS5/PS4）
『ワンダーランズ ～タイニー・ティナと魔法の世界 超レベルアップ・エディション』（PS5/PS4）
『Hardspace: Shipbreaker』（PS5）
『レゴ シティ アンダーカバー』（PS4）
『JUST CAUSE 3』（PS4）
『Shadow Tactics: Blades of the Shogun』（PS4）
『サバイビング・ジ・アフターマス -滅亡惑星-』（PS4）

  • 『バイオハザード RE:2』

  • 『ワンダーランズ ～タイニー・ティナと魔法の世界 超レベルアップ・エディション』

  • 『Hardspace: Shipbreaker』

  • 『レゴ シティ アンダーカバー』

「クラシックスカタログ」の追加タイトルは以下の通り。

『聖剣伝説 Legend of Mana』（PS4）
『聖剣伝説2 SECRET of MANA』（PS4）
『ストリートファイター30thアニバーサリーコレクション』（PS4）
『Rally Cross』（PS）
『スター・ウォーズ　エピソード１　ファントム・メナス』（PS）

  • 『聖剣伝説 Legend of Mana』

  • 『聖剣伝説2 SECRET of MANA』

  • 『ストリートファイター30thアニバーサリーコレクション』

  • 『Rally Cross』

  • 『スター・ウォーズ　エピソード１　ファントム・メナス』