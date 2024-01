PlayStation Plusの「エクストラ」と「プレミアム」の加入者が追加料金なしで遊べる「ゲームカタログ」と、PlayStation Plus「プレミアム」の加入者が追加料金なしで遊べる「クラシックスカタログ」のラインアップが更新される。

新たに追加される「ゲームカタログ」のタイトルは以下の通り。2024年1月16日からの提供を予定する。

『バイオハザード RE:2』(PS5/PS4)

『ワンダーランズ ~タイニー・ティナと魔法の世界 超レベルアップ・エディション』(PS5/PS4)

『Hardspace: Shipbreaker』(PS5)

『レゴ シティ アンダーカバー』(PS4)

『JUST CAUSE 3』(PS4)

『Shadow Tactics: Blades of the Shogun』(PS4)

『サバイビング・ジ・アフターマス -滅亡惑星-』(PS4)



「クラシックスカタログ」の追加タイトルは以下の通り。

『聖剣伝説 Legend of Mana』(PS4)

『聖剣伝説2 SECRET of MANA』(PS4)

『ストリートファイター30thアニバーサリーコレクション』(PS4)

『Rally Cross』(PS)

『スター・ウォーズ エピソード1 ファントム・メナス』(PS)



