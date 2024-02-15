PlayStation Plusの「エクストラ」と「プレミアム」の加入者が追加料金なしで遊べる「ゲームカタログ」と、PlayStation Plus「プレミアム」の加入者が追加料金なしで遊べる「クラシックスカタログ」のラインアップが更新される。
新たに追加される「ゲームカタログ」のタイトルは以下の通り。2024年2月20日からの提供を予定する。
『Tales of ARISE』（PS5/PS4）
『Need for Speed Unbound』（PS5）
『アウター・ワールド:スペーサーズチョイス エディション』（PS5）
『アサシン クリード ヴァルハラ』（PS5/PS4）
『LEGO ワールド』（PS4）
『LEGO ジュラシック・ワールド』（PS4）
『Roguebook』（PS4/PS5）
『Rogue Lords』（PS4）
『テイルズ オブ ゼスティリア』（PS4）
『魔界戦記ディスガイア6』（PS4/PS5）
「クラシックスカタログ」の追加タイトルは以下の通り。
『レジスタンス ～報復の刻（とき）～』（PSP）
『JetMoto’98』（PS）
『テイルズ オブ シンフォニア』（PS5/PS4）
『テイルズ オブ ヴェスペリア』（PS5/PS4）
『ガレリアの地下迷宮と魔女ノ旅団』（PS5/PS4）
【#PSPlus】2024年2月提供コンテンツ情報！— プレイステーション公式 (@PlayStation_jp) February 15, 2024
2月20日（火）よりゲームカタログに、『Tales of ARISE』『Need for Speed™ Unbound』『アウター・ワールド:スペーサーズチョイス エディション』などが登場！
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