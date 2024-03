PlayStation Store(PS Store / PSストア)にて「ESSENTIALセール」が開催中だ。期間は2024年3月27日まで。

「ESSENTIALセール」では、『ライザのアトリエ3 ~終わりの錬金術士と秘密の鍵~ (PS4 & PS5)』を35%オフの5,577円で、『Tales of ARISE - Beyond the Dawn Deluxe Edition PS4 & PS5』を35%オフの6,149円で、『CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION PS4 & PS5』を40%オフの4,092円で、『BIOHAZARD RE:4 PS4 & PS5』を20%オフの3,992円で販売するなど、対象のタイトルや追加コンテンツを最大80%オフで提供する。