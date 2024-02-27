サードウェーブは、ゲーミングPC 『GALLERIA（ガレリア）』から、チームシューター『THE FINALS』の推奨ゲーミングPC2機種を、2024年2月22日に発売した。全国のコンピューターショップ「ドスパラ」各店舗、および「ドスパラ」通販サイトにて販売する。
『THE FINALS』は、基本プレイ無料のアクションFPS。今回発売される推奨ゲーミングPCは、『THE FINALS』の開発会社「Embark Studios」独自の推奨動作環境の基準項目をクリア、『THE FINALS推奨ゲーミングPC』の認定を受けた機種だ。ラインアップは以下の通り。
【デスクトップPC】
THE FINALS推奨ゲーミングPC GALLERIA ZA7C-R49：539,980円
（Intel Core i7-14700KF / GeForce RTX 4090 / 32GB / 1TB NVMe SSD）
THE FINALS推奨ゲーミングPC GALLERIA XA7C-R46T：239,980円
（Intel Core i7-14700F / GeForce RTX 4060 Ti / 32GB / 1TB NVMe SSD）
【ノートPC】
THE FINALS 推奨ゲーミング GALLERIA XL7C-R46：214,980円
（Intel Core i7-13700H / GeForce RTX 4060 Laptop GPU / 16GB / 1TB NVMe SSD）