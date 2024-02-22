サードウェーブは、開催中のeスポーツ大会「VALORANT CHALLENGERS JAPAN 2024」に協賛していることを記念して『VALORANT CHALLENGERS JAPAN 2024 大会協賛モデル』の「GALLERIA（ガレリア）」ゲーミングPCを2024年2月21日に発売した。全国のコンピューターショップ「ドスパラ」各店舗、および「ドスパラ」通販サイトにて販売する。
『VALORANT CHALLENGERS JAPAN 2024 大会協賛モデル』はタクティカルFPS『VALORANT』を快適にプレイできるスペックを備えたモデル。デスクトップPC3機種、ノートPC1機種の計4機種をラインアップする。それぞれ、標準構成時の主な仕様は以下の通り。
【デスクトップPC】
GALLERIA XA7C-R47S VALORANT Challengers Japan 大会協賛モデル：294,980円
（Intel Core i7-14700F / GeForce RTX 4070 SUPER / 32GB / 1TB Gen4NVMe SSD）
GALLERIA XA7C-R46 VALORANT Challengers Japan 大会協賛モデル：234,980円
（Intel Core i7-14700F / GeForce RTX 4060 / 32GB / 1TB Gen4NVMe SSD）
GALLERIA RM5C-R35 VALORANT Challengers Japan 大会協賛モデル：159,980円
（Intel Core i5-14400F / GeForce RTX 3050 / 16GB / 500GB NVMe SSD）
【ノートPC】
GALLERIA XL7C-R46 VALORANT Challengers Japan 大会協賛モデル：214,980円
（Intel Core i7-13700H / GeForce RTX 4060 Laptop GPU / 16GB / 1TB Gen4 NVMe SSD）