ドコモオンラインショップ、アクセサリー購入時のdポイント付与を終了

NTTドコモは2月20日、ドコモオンラインショップにおいて、docomo select・アクセサリー購入時のdポイント進呈を終了すると発表した。

ドコモオンラインショップで「docomo select」商品や充電器・スマホケースなどの各種アクセサリーを購入する際、従来は110円ごとに1ポイントのdポイントが進呈されていた。

発表と同日の2月20日をもってポイント付与を終了している。2月20日注文分までの獲得ポイントは、注文完了の40日後に付与される。