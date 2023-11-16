KDDI、沖縄セルラーは11月16日から、スマートフォンやスマートウォッチをおトクな価格で提供する「BLACK FRIDAY 2023」を開催すると発表した。期間は11月30日まで。
BLACK FRIDAY 2023では、対象のスマートフォンやスマートウォッチの割り引きを実施する。スマートフォンは4機種で、機種変更、および対象料金プランと補償サービスに加入することで代金が割り引かれる。期間は11月16日～11月30日まで。対象機種と割引額は以下の通り。
対象のau/UQ mobileスマートフォン
- Galaxy A23 5G
販売価格:11,001円（通常価格:36,960円、割引額:25,959円）
- Redmi Note 10 JE
販売価格:5,501円（通常価格:28,765円、割引額:23,264円）
- Galaxy S23 Ultra（256GB）
販売価格:本割引かつスマホトクするプログラムの適用で実質73,200円（通常価格:164,800円、割引額:16,500円）
- Xperia 5 IV
販売価格:本割引かつスマホトクするプログラムの適用で実質23,290円（通常価格:100,700円、割引額:16,500円）
対象のスマートウォッチ
- Apple Watch
割引額:5,500円、対象機種:Apple Watch Series 9 / Apple Watch Series 8 / Apple Watch Ultra 2 / Apple Watch Ultra
- Google Pixel Watch
割引額:11,000円
- Google Pixel Watch 2
割引額:5,500円
- Galaxy Watch5
割引額:11,000円
- Galaxy Watch6
割引額:5,500円
au PAY マーケット / au PAY ふるさと納税キャンペーン
au PAY マーケットでは、購入商品数に応じた最大7％のポイント還元を実施する。適用条件は、ポイント倍々キャンペーンの条件を満たすこと。また、デジタルKFCカードも購入金額1,000円以上で100円、2,000円以上で200円を割引く。こちらの適用条件は、auスマートパスプレミアム会員であること。
買い得メンバーズの特典（最大9％）と店舗からのポイント還元（最大19％）をあわせることで最大35％、三太郎の日なら最大40％までのポイント還元となる。期間は11月23日～12月1日まで。
au PAY ふるさと納税キャンペーンでは、Pontaポイント（au PAY マーケット限定）を最大5％還元する。適用条件は、15,000円以上を寄附すること、auスマートパスプレミアムに加入していること（最大2％）、au PAY マーケットでの購入履歴があること（最大3％）。キャンペーンサイトへのエントリーも必要。期間は11月23日～12月1日まで。