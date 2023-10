総合家電製品メーカーのTCL JAPAN ELECTRONICSは10月11日、Activision Publishing, Inc.のFPSゲームシリーズ「Call of Duty」(COD)とのパートナーシップ提携を発表した。

TCLゲーミングテレビ

TCLが展開するゲーミングテレビは、98インチの大画面に、低ブルーライト/自然光調整/環境光センシング/モーションコンペンセーション/フリッカーフリーなど、視力を保護するための様々なテクノロジーが組み込まれているのが特徴。

さらに、Mini LEDテクノロジーと144Hz VRRにより、滑らかで鮮明な映像が実現し、ゲーム内の敵の銃声、足音などの細部を際立たせるという。

戦闘時のゲーム画面のリフレッシュレートの違いのイメージ

また、低遅延モードやAMD Free Sync Premium Proなどの機能を備えているほか、画面のリフレッシュレートが滑らかで、応答速度も0.8msと最小限に抑えられているため、ストレスのないゲームプレイが楽しめる。

そのほか、ゲームマスター機能も搭載しており、ゲーム画面の最適化/影の強調/照準支援機能など、ゲームプレイを向上させるためのツールも豊富に用意している。

「Call of Duty」シリーズは、シリーズ最新作「Call of Duty:Modern Warfare III」のリリースを11月10日に控え、現在オープンベータテストを行っている最中。今作では前作のエンディングで明らかとなったシリーズ史上最も冷酷で悪名高い宿敵「マカロフ」が再び登場し、「タスクフォース141」はかつてない戦いに挑むことになる。

4Kでの画面の表示イメージ

