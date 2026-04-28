ベルキンは4月28日、Nintendo Switch 2に対応したアクセサリ「Belkin Gaming Switch 2 モバイルバッテリー付充電ケース Pro」を発売した。Amazonでの販売価格は12,990円。カラーはチャコールが先行発売で、サンドとセージは近日発売予定。

Belkin Gaming Switch 2 モバイルバッテリー付充電ケース Pro

本製品は10,000mAhのバッテリーを内蔵し、30Wの急速充電でSwitch 2を最大1.5回分フル充電できる。付属のモバイルバッテリー部分には角度調整対応のスタンドを搭載しているため、ケースから取り出してすぐに据え置きプレイの環境を整えられる。

収納面では、ゲームカード12枚分のスリーブ、小物用メッシュポケット、AirTagなどのスマートトラッカーを隠して収納できる専用ポケットを備える。外部接続性についても、入出力対応のUSB-Cポートを搭載し、Switch 2のプレイ中にスマートフォンへの同時充電が行えるほか、パススルー充電にも対応する。

本体イメージ

デジタルインジケーターで残量が一目でわかる

バッテリー残量は、ケース前面のデジタルインジケーターで正確に把握できる。また、ボタンを3秒長押しするだけで機内モードに切り替えられる（※2026年4月24日から、機内でモバイルバッテリーからスマートフォンなど他の機器への給電が禁止されたため、ゲーム機であっても航空機内での充電は不可）。

安全性の面では6つのセンサーを搭載し、最大2,500米ドル相当の接続機器保証を付帯する。保証期間は2年。

スマホの同時充電にも対応

AirTagなどのスマートトラッカーを隠して収納できる専用ポケットもある

同時に、Nintendo Switch 2対応のガラス保護フィルム2種も展開。「Belkin Gaming Switch 2対応 反射防止ガラス保護フィルム」（2,640円）は、屋外や明るい室内でも映り込みを抑える反射防止加工を施したモデルで、2025年7月7日より販売中。

もう1種の「Belkin Gaming Switch 2対応 ブルーライトカット強化ガラス保護フィルム」（2,640円）は、眼科医と共同開発したEyesafe技術により、映像の色調を損なわずにブルーライトを遮断する。いずれも厚さ0.33mm、硬度9Hの強化ガラスを採用し、専用フレームで位置合わせも容易だ。保証期間はともに2年。