NianticとNintendoが提供する位置情報ゲーム『Pikmin Bloom（ピクミンブルーム）』は4月27日、新たな常設まち歩きイベント「いつでもウォーク」を発表した。

第一弾として「いつでもウォーク：Pikmin Bloom Tour in 札幌」が登場。2023年に開催されたリアルイベント「Pikmin Bloom Tour 2023：札幌」をもとにしたウォーキングコースを、時期を問わず現地で体験できる。

まち歩きイベント「いつでもウォーク：Pikmin Bloom Tour in 札幌」 メインビジュアル

「いつでもウォーク」は、過去のリアルイベントで設定されたウォーキングコースを、常設コンテンツとして再体験できるというもの。ユーザーはまち歩きポータルから専用チケット（700コイン）を入手し、開催地のスペシャルスポットに実際に出向いてイベントを開始する。オンラインでの参加はできず、現地への来訪が必須となる。

チケットを消費してイベントを開始すると、その年の12月31日23:59まで参加可能。期間中、スペシャルスポットおよびお題からリワードをそれぞれ1回受け取れる。翌年1月1日以降は再度チケットを購入することで再び参加することもできる。チケット自体に消費期限は設けられていない。1つの開催地につき年1回参加でき、参加のたびに「まち歩き参加証」が入手できる。

第一弾「いつでもウォーク：Pikmin Bloom Tour in 札幌」の開始日時は2026年4月27日 9:00。お題は「7カ所のスペシャルスポットを引っぱる」で、リワードとしてポストカードが入手できる。スペシャルスポットは計12カ所で、各場所とリワードの詳細は公式サイト掲載のGoogle Mapsで確認できる。

本イベントは2023年のリアルイベントをベースにしているが、リワードやスペシャルスポットの内容は当時と完全に同一ではない点に注意が必要。またイベントは常設扱いとなるが、予告なく変更・終了する場合があり、スペシャルスポットの場所や数は地域の状況に応じて随時見直される。参加にはアプリv143以降へのアップデートが必要となる。