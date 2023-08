「Call of Duty」シリーズ最新作『Call of Duty: Modern Warfare III』のキャンペーンで登場する「オペレーション627」やオープンベータの情報が発表された。

今回のキャンペーンは、Call of Dutyの象徴でもある、映画のような瞬間で構築されたミッションと、プレイヤーが様々な方法で自由にアクションに取り組めるように設計された新しいオープンコンバットミッションが統合。キャンペーンの本編は、Modern Warfare IIIの全てのデジタル予約版に含まれるキャンペーンの早期アクセスを通じて、11月10日公式リリースの1週間前からアクセス可能となる。

「Modern Warfare III」のキャンペーン最初のミッションは「オペレーション627」。このミッションでアルファチームは、「Call of Duty: Warzone」でお馴染みのヴェルダンスクに侵入し、襲撃する。

また、Call of Dutyシリーズのお披露目イベント「Call of Duty: Next」が2023年10月6日に開催されることが発表された。イベントは、公式のCall of Duty TwitchチャンネルやCall of Duty YouTubeチャンネルにてライブ視聴できる。

「Call of Duty: Next」では、Call of Dutyの開発者やストリーマーたちによるModern Warfare IIIマルチプレイヤーモードの公開のほか、Call of Duty: Warzoneの展望やモバイル版の最新情報が共有される予定だ。

さらに、オープンベータテストの日程も発表。日本時間10月7日午前2時から10月11日午前2時までは全PlayStationプレイヤーが対象で、10月13日午前2時から10月17日午前2時までは全PlayStationプレイヤーのほか、事前購入プレイヤーが対象。10月15日午前2時から10月17日午前2時まではそれ以外の全プレイヤーが対象となる。