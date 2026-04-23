株式会社ポケモンは4月22日、オーイシマサヨシ歌唱による「ポケモンオールスターズ1025 (213/1025)」の楽曲・MVをYouTubeで公開した。

本楽曲は、ポケモン30周年のピックアップテーマ「うたう」にちなんで制作されたお祭りソングプロジェクトの先行版。『ポケットモンスター 赤・緑』から『ポケットモンスター スカーレット・バイオレット ゼロの秘宝』までに登場した全1025匹のポケモンを歌詞の中に盛り込む楽曲制作が進行中で、今回は213匹分が収録された先行版として公開された。

オーイシマサヨシ

楽曲の作詞は大石昌良、eba、Pokemon Music Spotlightの連名、作曲・編曲は大石昌良とebaが担当している。配信は4月23日より、Spotify・Apple Music・Amazon Music・LINE MUSICほか主要音楽配信サービスにて開始される。

オーイシマサヨシは楽曲について「1025匹分の楽曲として完成に向けて絶賛制作中。あなたの好きなポケモンが何番目に登場するのか、どんな並びで登場するか予想しながらフル尺の公開を楽しみに待っていてください」とコメントしている。

オーイシマサヨシは、シンガーソングライター・大石昌良がアニメやゲーム楽曲を歌う際に用いる名義。2001年にスリーピースバンド「Sound Schedule」のボーカル＆ギターとしてメジャーデビューし、2014年よりオーイシマサヨシ名義で活動。「ようこそジャパリパークへ」「サインはB」といった人気アニメ楽曲を多数手掛けるほか、Tom-H@ckとのユニット「OxT」としても活動する。