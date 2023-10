米NVIDIAは10月10日(現地時間)、同社グラフィックス製品向けの最新ドライバ「Game Ready Driver 537.58」の提供を開始した。ダウンロードページのほか、GeForce Experienceからもダウンロードして適用できる。

『CoD:MW III』オープンベータ対応の「Game Ready Driver 537.58」

『Call of Duty: Modern Warfare III』『Forza Motorsport』『Lords of the Fallen』への対応を含むドライバアップデート。いずれもDLSSテクノロジーでパフォーマンスが引き上げられており、NVIDIA Reflexを適用することでCPUの待機時間によるレンダリング遅延をある程度解消できるとしている。

また、GeForce RTX 4060でモニターユーティリティを使ったときに正しくないアイドル消費電力が表示されていた問題と、HDMI 2.1 FRL(10bpc/12bpc)で接続していた時にDPCレイテンシが増えていた問題を解消している。