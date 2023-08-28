GNオーディオジャパンは、2023年8月24日～9月30日の期間限定で、完全ワイヤレスイヤホン「Jabra Elite 7 Pro」および「Jabra Elite 7 Active」を30％オフで販売するセールを開催する。

対象店舗は「Jabra オンラインストア」のほか、全国の家電量販店やECサイト。店舗により、製品の販売価格は異なる見込み。

Jabra Elite 7 Pro（左）とJabra Elite 7 Active（右）。9月30日まで30％オフで購入できる

「Jabra Elite 7 Pro」と「Jabra Elite 7 Active」は、NC機能と周囲の音を内蔵マイクで取り込むヒアスルー機能を装備した完全ワイヤレスイヤホン。通常時の直販価格は、Jabra Elite 7 Proが27,280円、Jabra Elite 7 Activeが23,980円だが、セール期間はJabra Elite 7 Proが19,800円、Jabra Elite 7 Activeが17,900円となる。

Jabra Elite 7 Pro

Jabra Elite 7 Proは、騒がしい場所でもクリアに通話できる「Jabraマルチセンサーボイス」機能を搭載。2台のデイバイスに同時接続しておけるマルチポイントや片耳モードもサポートする。防塵防水性能はIP57準拠。バッテリーは最長8時間、ケース充電併用で最長30時間（ANCオン時）。

Jabra Elite 7 Active

Jabra Elite 7 Activeは、激しいワークアウトでもフィットするという「Jabra シェークグリップ」を採用したことが特徴。Proと同じく2台のデバイスに接続できるマルチポイントや片耳モード、IP57準拠の防塵防水性能も備える。バッテリー駆動時間は最長8時間、ケース併用で最長30時間でProと同じだ。