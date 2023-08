PlayStation Plusの「エクストラ」と「プレミアム」の加入者が追加料金なしで遊べる「ゲームカタログ」と、PlayStation Plus「プレミアム」の加入者が追加料金なしで遊べる「クラシックスカタログ」のラインアップが更新される。

新たに追加される「ゲームカタログ」のタイトルは以下の通り。2023年8月15日からの提供を予定する。

『LOST JUDGMENT: 裁かれざる記憶』(PS5/PS4)

『Destiny 2: 漆黒の女王』(PS5/PS4)

『Sea of Stars』(PS5/PS4)

『Moving Out 2』(PS5/PS4)

『ツーポイントホスピタル:ジャンボエディション』(PS4)

『深夜廻』(PS4)

『Destroy All Humans! 2 - Reprobed』(PS4/PS5)

『ソース・オブ・マドネス』(PS4/PS5)

『Midnight Fight Express』(PS4)

『嘘つき姫と盲目王子』(PS4)

『真 流行り神3』(PS4)

『Dreams Universe』(PS4)

『Cursed to Golf』(PS4/PS5)

『スペルフォース III リフォースト』(PS4/PS5)



「クラシックスカタログ」の追加タイトルは以下の通り。

『サルゲッチュP!』(PSP)

『魔界戦記ディスガイア Refine』(PS4)

『ルフランの地下迷宮と魔女ノ旅団』(PS4)