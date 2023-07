PlayStation Store(PS Store / PSストア)にて「Summer Sale」が開催中だ。2023年8月2日まではセール第1弾で、セールの期間は2023年8月16日まで。

「Summer Sale」では、『ホグワーツ・レガシー』(PS5)を20%オフの7,902円で、『ELDEN RING(エルデンリング)』を30%オフの6,468円で、『ライザのアトリエ3 ~終わりの錬金術士と秘密の鍵~』を25%オフの6,435円で、『モンスターハンターライズ』を50%オフの1,995円で販売するなど、ゲームや追加コンテンツを最大85%オフで提供する。なお、セール対象タイトルのうち一部はセール期間が異なる場合がある。

また、ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、2023年7月19日より「遊ばなくっちゃ、夏じゃない!」キャンペーンを実施。特設サイトを公開し、PlayStation 5(PS5)の新作ゲームや、PlayStation Plus(PS Plus)ゲームカタログ、PlayStation Store(PS Store)のサマーセールからおすすめのタイトルをピックアップして掲載する。

「遊ばなくっちゃ、夏じゃない!」PlayStation2023年夏のおすすめラインナップ

PlayStation公式Twitterでは、「#推しゲームを3行で フォロー&RTキャンペーン」を開催。7月19日から7月31日23時59分までの間に、公式アカウントをフォローし、キャンペーン投稿をリツイートすると、抽選で5名にPS5とPS5用カバーを、抽選で10名に「ソニーポイント」1万円相当をプレゼントする。また、ハッシュタグ「#推しゲームを3行で」をつけておすすめのPlayStationのゲームを3行でツイートすると、一部の投稿が紹介されるという。

そのほか、4人組ダンスヴォーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」が、オリジナル書き下ろし楽曲「BORN TO BE FREE!!!!」にのせて遊びの楽しさや魅力を表現したTVCMと、CMナレーション初挑戦の「新しい学校のリーダーズ」が、月額サブスクリプションサービス「PlayStation Plus エクストラ」および「PlayStation Plus プレミアム」のユーザーが利用できる「ゲームカタログ」内の人気タイトルを紹介するTVCMを公開した。

特別映像「遊ばなくっちゃ夏じゃない/PS5新作ラインナップ編」with 新しい学校のリーダーズ