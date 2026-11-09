シャオミ・ジャパンは11月9日、新型フラッグシップスマートフォン「Xiaomi 18 Pro」シリーズのグローバル発表日が11月17日に決定したと公式Xで告知した。グローバルと同日に日本向けの発表も予定しており、国内での発売が予告されている。

11月17日にグローバル発表される「Xiaomi 18 Pro」シリーズ

「Xiaomi 18 Pro」シリーズは、本体背面部にもディスプレイを搭載するのが特徴のシャオミのフラッグシップ機。中国では9月23日に「Xiaomi 18 Pro」「Xiaomi 18 Pro Max」の2モデルが発表・発売されており、今回、グローバルでの展開がアナウンスされたことになる。

【11月17日 Xiaomi グローバル発表会開催!!】 皆様、大変お待たせいたしました。 Xiaomi 18 Pro Seriesの発表日が確定いたしました。 11月17日、皆様でお出迎えしましょう。 詳細は続報を！続報をお待ちください！ https://t.co/Hw8CLIa6OY #Xiaomi18ProSeries. #ハロー背中のひらめき https://t.co/0zHpPjqeNP — Xiaomi Japan (@XiaomiJapan) November 9, 2026

11月20日から表参道で体験イベントを開催

グローバル発表の直後の11月20日から4日間、東京・表参道のOMOTESANDO MUSEUMで「Xiaomi 18 Pro シリーズ発売記念スペシャルイベント ～ハロー背中のひらめき。～」を開催する。日本での発売に先駆けて製品を体験できるほか、ゲストによるトークセッションや作品展示などを実施する。入場は無料。

体験イベントの会場イメージ

会場では、ストリーマーのスタンミじゃぱんさん、フォトグラファーのもろんのんさん、ブロガー・YouTuberのトバログさん、ギズモード・ジャパン編集部の4組が、背面ディスプレイを実際に使って撮影した写真やエピソードなどを展示する。スタンミじゃぱんさん、トバログさん、ギズモード・ジャパン編集部によるトークセッションも予定されている。このほか、フォトグラファーのKimura Hinamiさんによる「Xiaomi 18 Pro」シリーズで撮影した作品の展示や、撮影テクニックを紹介するトークセッションも開催する。

さらに、会場内のブースを回ってスタンプを集めると、「Xiaomi 18 Pro Max」をはじめとするシャオミ製品や限定ノベルティなどが当たる抽選会に参加できるスタンプラリーを実施。シャオミのAIoT製品を体験できるブースも設け、「Xiaomi 18 Pro」シリーズの予約購入も受け付ける。

体験イベント概要