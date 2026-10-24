モトローラ・モビリティ・ジャパンは、Androidスマートフォン「motorola edge 70 fusion」販売を開始した。楽天モバイルでは購入者を対象として、先着1,000名に、ワイヤレスイヤホン「moto buds 2 (グレーミスト)」をプレゼントするキャンペーンを実施している。MOTO STOREでの価格は79,800円。

7,000mAhのバッテリーを搭載したAndroidスマートフォン「motorola edge 70 fusion」

厚さ7.99mm、質量193gの筐体に7,000mAhのバッテリーを搭載。1度の充電で2日間使用でき、もしもの場合もTurboPower 68W充電で、わずかな時間で素早い充電を可能とする。

12GB RAMと256GBストレージ、50MP Sony LYTIA 710センサーを搭載。カメラ機能においては、メインカメラ、超広角カメラ、インカメラ、全てで4K動画が撮影可能、Video HDRにも対応する。

MIL規格に準拠した耐久性を備え、水濡れや不意な落下など、日常のさまざまなトラブルに備えた安心設計を採用。なめらかなカーブと薄型ボディは、フィット感を高め、片手での操作も快適に行えるという。

PANTONEとのコラボレーションによるOrient Blue（オリエントブルー）、PANTONE Silhouette（シルエットブラック）、PANTONE Country Air（カントリーエアホワイト）の3色を用意。

楽天モバイルでの購入者先着1,000名に、ワイヤレスイヤホン「 moto buds 2 （グレーミスト）」をプレゼント

発売を記念し、楽天モバイルで本製品を購入すると、先着1,000名に、ワイヤレスイヤホン「 moto buds 2 （グレーミスト）」をプレゼントするキャンペーンを実施中。楽天モバイル公式サイト、楽天モバイル公式楽天市場店または楽天モバイルショップで対象商品を購入後、キャンペーンサイトから申し込む。2026年11月23日までに本製品を購入し、2026年12月6日までに応募する必要がある。

主な仕様は以下の通り。