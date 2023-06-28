サードウェーブは、ゲーミングPCブランド「GALLERIA（ガレリア）」から、オンラインアクションRPG『BLUE PROTOCOL（ブループロトコル）』の推奨ゲーミングPC2機種を2023年6月28日に発売した。全国のコンピューターショップ「ドスパラ」各店舗、および「ドスパラ」通販サイトにて販売する。
同モデルは、実際のゲームで動作検証を行い、『BLUE PROTOCOL』の推奨動作環境の基準項目をクリア、『BLUE PROTOCOL推奨ゲーミングPC』の認定を受けた機種。デスクトップの2機種をラインアップする。標準構成時の主なスペックは以下の通り。
BLUE PROTOCOL推奨ゲーミングPC GALLERIA ZA9R-79XT 7900X搭載：459,980円
（AMD Ryzen 9 7900X / Radeon RX 7900 XT / 16GB DDR5 / 1TB Gen4 NVMe SSD）
BLUE PROTOCOL推奨ゲーミングPC GALLERIA XA7R-R47 5700X搭載：204,980円
（AMD Ryzen 7 5700X / GeForce RTX 4070 / 16GB / 1TB NVMe SSD）