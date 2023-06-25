フェンダー ミュージカル インストゥルメンツ コーポレーション（以下、フェンダー）は、エレクトリックギター/ベースブランドSquierより、新たなシリーズ「Squier Sonic」を追加し、フェンダー公式オンラインショップおよび全国のフェンダー公式取扱店にて販売を開始した。本シリーズは、ストラトキャスター、テレキャスター、エスクワイヤー、ムスタング、ブロンコベースとプレシジョンベースをラインナップし、11モデル（全27機種）で展開。低価格帯で初心者に最適なシリーズとなっている。

ラインナップは以下の通り。

  • Squier Sonic Stratocaster（市場想定売価：26,400円）
    ローレル指板/Ultraviolet、California Blue、メイプル指板/2-Color Sunburst、Black
    ※左利き用モデルの販売あり（メイプル指板、Black）

  • Squier Sonic Stratocaster（ローレル指板/California Blue）

  • Squier Sonic Stratocaster（メイプル指板/Black　左利き用モデル）

  • Squier Sonic Stratocaster HSS（市場想定売価：26,400円）
    メイプル指板/Tahitian Coral、Black

  • Squier Sonic Stratocaster HSS（メイプル指板/Tahitian Coral）

  • Squier Sonic Stratocaster HT（市場想定売価：25,300円）
    ローレル指板/Torino Red、メイプル指板/Artic White

  • Squier Sonic Stratocaster HT（ローレル指板/Torino Red）

  • Squier Sonic Stratocaster HT H（市場想定売価：24,200円）
    ローレル指板/Black、メイプル指板/Flash Pink

  • Squier Sonic Stratocaster HT H（ローレル指板/Black）

  • Squier Sonic Telecaster（市場想定売価：26,400円）
    ローレル指板/California Blue、Torino Red、メイプル指板/Black、Butterscotch Blonde

  • Squier Sonic Telecaster（メイプル指板/Black）

  • Squier Sonic Esquire H（市場想定売価：26,400円）
    ローレル指板/Ultraviolet、メイプル指板/Artic White

  • Squier Sonic Esquire H（ローレル指板/Ultraviolet）

  • Squier Sonic Mustang（市場想定売価：26,400円）
    メイプル指板/2-Color Sunburst、Torino Red

  • Squier Sonic Mustang（メイプル指板/2-Color Sunburst）

  • Squier Sonic Mustang HH（市場想定売価：26,400円）
    ローレル指板/California Blue、メイプル指板/Flash Pink

  • Squier Sonic Mustang HH（メイプル指板/Flash Pink）

  • Squier Sonic Bronco Bass（市場想定売価：31,900円）
    ローレル指板/Black、メイプル指板/Tahitian Coral、Artic White

  • Squier Sonic Bronco Bass（メイプル指板/Tahitian Coral）

  • Squier Sonic Precision Bass（市場想定売価：31,900円）
    ローレル指板/Black、メイプル指板/2-Color Sunburst、California Blue

  • Squier Sonic Precision Bass（ローレル指板/Black）