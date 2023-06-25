フェンダー ミュージカル インストゥルメンツ コーポレーション（以下、フェンダー）は、エレクトリックギター/ベースブランドSquierより、新たなシリーズ「Squier Sonic」を追加し、フェンダー公式オンラインショップおよび全国のフェンダー公式取扱店にて販売を開始した。本シリーズは、ストラトキャスター、テレキャスター、エスクワイヤー、ムスタング、ブロンコベースとプレシジョンベースをラインナップし、11モデル（全27機種）で展開。低価格帯で初心者に最適なシリーズとなっている。
ラインナップは以下の通り。
- Squier Sonic Stratocaster（市場想定売価：26,400円）
ローレル指板/Ultraviolet、California Blue、メイプル指板/2-Color Sunburst、Black
※左利き用モデルの販売あり（メイプル指板、Black）
- Squier Sonic Stratocaster HSS（市場想定売価：26,400円）
メイプル指板/Tahitian Coral、Black
- Squier Sonic Stratocaster HT（市場想定売価：25,300円）
ローレル指板/Torino Red、メイプル指板/Artic White
- Squier Sonic Stratocaster HT H（市場想定売価：24,200円）
ローレル指板/Black、メイプル指板/Flash Pink
- Squier Sonic Telecaster（市場想定売価：26,400円）
ローレル指板/California Blue、Torino Red、メイプル指板/Black、Butterscotch Blonde
- Squier Sonic Esquire H（市場想定売価：26,400円）
ローレル指板/Ultraviolet、メイプル指板/Artic White
- Squier Sonic Mustang（市場想定売価：26,400円）
メイプル指板/2-Color Sunburst、Torino Red
- Squier Sonic Mustang HH（市場想定売価：26,400円）
ローレル指板/California Blue、メイプル指板/Flash Pink
- Squier Sonic Bronco Bass（市場想定売価：31,900円）
ローレル指板/Black、メイプル指板/Tahitian Coral、Artic White
- Squier Sonic Precision Bass（市場想定売価：31,900円）
ローレル指板/Black、メイプル指板/2-Color Sunburst、California Blue