フェンダーミュージック(以下、フェンダー)は、ギター/ベースの「Player」シリーズに新色と左利き用モデルを追加した。また、5月から夏にかけてキャンペーン「2023 Player Series Campaign」をグローバルで展開する。

「Player」シリーズは、伝統的なボディラジアスに22フレットのモダンCネックを採用し、ヴィンテージトーンを実現するPlayerピックアップ、性能向上及びセットアップを容易にするアップグレードされたブリッジを搭載。"F "スタンプ入りネックプレートにクラシックロゴをあしらい、フェンダーらしいルックスに仕上げている。

今回追加されるのは、フェンダーの定番カラーであるシーフォームグリーンと、濃厚で深みのある赤色のキャンディーアップルレッドのモデルと、それらの左利き用モデル。Playerシリーズには10機種(全17モデル)、Player Plusシリーズには8機種(全16モデル)がラインナップに加わる。

Player Stratocaster/Player Stratocaster Left-Handed:メイプル指板/Candy Apple Red(左利き用モデルの販売あり)とパーフェロー指板/Sea Foam Greenの2モデル展開で市場想定売価は103,620円

Player Stratocaster HSS:メープル指板/Sea Foam Greenとパーフェロー指板/Candy Apple Redの2モデル展開で市場想定売価は109,890円

Player Stratocaster HSH:パーフェロー指板/Sea Foam Greenのみで市場想定売価は109,890円

Player Telecaster:メープル指板/Candy Apple Redのみで市場想定売価は103,620円

Player Telecaster HH:パーフェロー指板/CSea Foam Greenのみで市場想定売価は109,890円

Player Jaguar:パーフェロー指板/Candy Apple Redのみで市場想定売価は109,890円

Player Jazzmaster:パーフェロー指板/Candy Apple Redのみで市場想定売価は109,890円

Player Jaguar Bass:メープル指板/Sea Foam Greenとパーフェロー指板/Candy Apple Redの2モデル展開で市場想定売価は103,620円

Player Precision Bass:パーフェロー指板/Sea Foam Greenとパーフェロー指板/Candy Apple Redの2モデル展開で市場想定売価は103,620円

Player Jazz Bass/Player Jazz Bass Left-Handed:パーフェロー指板/Candy Apple Red(左利き用の販売あり)とパーフェロー指板/Sea Foam Greenの2モデル展開で市場想定売価は103,620円

Player Plus Stratocaster/Player Plus Stratocaster Left-Handed:メープル指板/3-Color Sunburstとメープル指板/Olympic Pearlにパーフェロー指板/Tequila Sunriseの3モデル展開で市場想定売価は137,500円

Player Plus Stratocaster HSS:メープル指板/Fiesta Redのみで市場想定売価は140,800円

Player Plus Telecaster:メープル指板/Sienna Sunburstとメープル指板/Butterscotch Blondeにパーフェロー指板/Fiesta Redの3モデル展開で市場想定売価は137,500円

Player Plus Nashville Telecaster:メープル指板/Sienna Sunburstのみで市場想定売価は140,800円

Player Plus Meteora HH Guitar:メープル指板/Fiesta Redのみで市場想定売価は156,750円

Player Plus Precision Bass:メープル指板/Fiesta Redのみで市場想定売価は148,500円

Player Plus Jazz Bass:メープル指板/Sienna Sunburstのみで市場想定売価は159,500円

Player Plus Jazz Bass V:パーフェロー指板/Fiesta Redのみで市場想定売価は165,000円

なお、「Player Plus Meteora HH Guitar」のみ、フェンダー公式ショップ限定販売となる。

新色の発売にあわせて「Player Series 2023キャンペーン」を実施。ストラトキャスター、テレキャスター、ジャズマスター、プレシジョンベース、ジャズベースモデルの魅力を紹介していくこのキャンペーンは、フェンダー史上、最も規模の大きい展開となる模様で、5月から夏にかけて、ギタリストがプレイヤーになることを後悔しない理由を伝える、有料アクティベーションが実施される。また、「Fender Next 2023」のアーティストであるCafune、ジーン・ドーソン、セシリア・キャッスルマン、ルナ・リーが、フェンダーのチャンネルで公開されるローンチコンピレーションフィルムや、ソーシャル専用シリーズ「Tales of Regret」に登場。さらに、グラミー賞にノミネートされた実力派3人組バンド、HAIMのキャンペーン動画出演が決定し「Tales of Regret」シリーズに登場する。さらに、ライブ演奏や、テクニック、プライベート旅行など様々なトピックについて語り、世界中のアーティストに焦点を当てるシリーズ「Fender Sessions」にシンガーソングライター、俳優、ギタリストのドミニク・ファイクも、夏頃、キャンペーンに参加することが決定している。