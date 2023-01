フェンダーミュージック(以下、フェンダー)は、「Made in Japan Hybrid II」シリーズに、公式ショップ限定モデル「Made in Japan Hybrid II Stratocaster HSS Limited Run Inca Silver」を追加し、フェンダー公式オンラインショップおよび大阪のFENDER SHOP in MIKI GAKKI AMERICAMURAにて数量限定での販売を開始した。価格は154,000円。

公式ショップ限定モデル「Made in Japan Hybrid II Stratocaster HSS Limited Run Inca Silver」

ヴィンテージなルックスはそのままに、プレイヤーや音楽のジャンルを選ばないオールマイティーなモダンスペックを盛り込んだ「Made in Japan Hybrid II」に公式ショップ限定モデルを追加。今回発売された「Made in Japan Hybrid II Stratocaster HSS Limited Run Inca Silver」は、レギュラーモデルにはない、インカシルバーカラーを採用している。ピックアップは、リアに「ShawBucker」を、フロントとセンターには「Hybrid II Custom Voiced Single Coil」を搭載。よりオールマイティに使用できる1本に仕上げた。