フェンダーミュージック（以下、フェンダー）は、「Made in Japan Hybrid II」シリーズに、公式ショップ限定モデル「Made in Japan Hybrid II Stratocaster HSS Limited Run Inca Silver」を追加し、フェンダー公式オンラインショップおよび大阪のFENDER SHOP in MIKI GAKKI AMERICAMURAにて数量限定での販売を開始した。価格は154,000円。
ヴィンテージなルックスはそのままに、プレイヤーや音楽のジャンルを選ばないオールマイティーなモダンスペックを盛り込んだ「Made in Japan Hybrid II」に公式ショップ限定モデルを追加。今回発売された「Made in Japan Hybrid II Stratocaster HSS Limited Run Inca Silver」は、レギュラーモデルにはない、インカシルバーカラーを採用している。ピックアップは、リアに「ShawBucker」を、フロントとセンターには「Hybrid II Custom Voiced Single Coil」を搭載。よりオールマイティに使用できる1本に仕上げた。