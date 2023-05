日本中央競馬会(JRA)は、2023年5月28日に開催される第90回 日本ダービー(GⅠ)に先立ち、今年で10周年を迎える『ファイナルファンタジーXIV』とコラボしたスペシャルWEBサイト『QUEST of 90th JAPANESE DERBY』を2023年5月12日11時に公開した。

『QUEST of 90th JAPANESE DERBY』では、コラボならではのスペシャルレースを楽しみながら1着を予想するゲーム「FINAL FANTASY XIV DERBY(GⅠ)」や、日本ダービーを楽しむための知識力獲得を目指す「FINAL FANTASY XIV ダービー 初心者の館」など、多くのスペシャルコンテンツを用意する。

「FINAL FANTASY XIV DERBY(GⅠ)」では、『ファイナルファンタジーXIV』のゲーム内に登場するキャラクターのアルフィノやアリゼー、サンクレッド、ヤ・シュトラたちがジョッキーとなり、チョコボや、魔導アーマーなどの出走馬(マウント)に乗って、日本ダービーと同じコースを爆走。誰が一着になるかを予想する。

Twitterでレース結果をシェアすると、抽選で1,400名に「ファイナルファンタジーXIV」で使えるアイテム「転送網利用券 50枚」、「MGPゴールドカード 30,000MGP」、「でぶチョコボチョコ 100個」、「レルムリボーン 100個」の4種セットをプレゼントする。詳細は特設WEBサイトを参照。

「FINAL FANTASY XIV ダービー 初心者の館」は、「ファイナルファンタジーXIV」のキャラクターたちとともに出題される、競馬の基礎知識や日本ダービーに関するクイズにチャレンジするクイズコンテンツ。日本ダービーを楽しむための知識力獲得を目指せる。

また、JRAFUN公式Twitterアカウントをフォローし、対象ツイートのリツイート後に届く画像「枠色でぶチョコボ」の色と、第90回 日本ダービーの優勝馬の枠色が一致した人から抽選で「えらべるPay10,000円分」をプレゼントする「#枠色でぶチョコボキャンペーン」も実施する。

さらに、2023年5月25日から27日の期間、新宿タカシマヤで、『JRA×FINAL FANTASY XIV QUEST of DERBY@SHINJUKU』イベントを開催。イベント会場では、等身大の競走馬像&でぶチョコボと一緒に写真が撮れるフォトスポットや、クエストに挑戦してコラボグッズがGETできるスタンプラリーなど、『QUEST of 90th JAPANESE DERBY』の世界を体感できる企画を展開する。

