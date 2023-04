スクウェア・エニックスは、『ファイナルファンタジー ピクセルリマスター』シリーズについて、『ファイナルファンタジー』から『ファイナルファンタジーVI』まで全6作品をNintendo SwitchとPlayStation 4向けに発売した。また、6作品がセットになったバンドル版も用意する。

『ファイナルファンタジー ピクセルリマスター』は、『ファイナルファンタジー』から『ファイナルファンタジーVI』までの6作品を2Dリマスターした作品群。モンスター図鑑やサウンドプレイヤー、イラストギャラリーなどを追加し、ゲーム本編に加えて各作品の世界を楽しめるようになった。

家庭用ゲーム機版では、オリジナル版をイメージしたピクセルフォントやBGM への切り替え機能を搭載。エンカウントのON/OFF や獲得経験値の調整などのブースト機能も実装した。

価格は『FF』『FFII』がそれぞれ1,480円、『FFIII』『FFIV』『FFV』『FFVI』が2,200円、バンドル版が9,172円。

さらに家庭用ゲーム機版の発売とFF35周年を記念し、坂口博信氏を迎えてオリジナル版の開発当時を振り返る、スペシャル対談動画の「前編」を公開した。

FF35周年スペシャル対談〜前編〜

© 1987, 1988, 1990, 1991, 1992, 1994, 2021, 2022, 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. LOGO ILLUSTRATION:©1991, 1992, 1994, 2006, 2007 YOSHITAKA AMANO