アンカー・ジャパンは、対象のAnker製品を購入したユーザー向けに、Amazonが運営する音楽配信サービス「Amazon Music Unlimited」の90日無料体験や割引クーポンをプレゼントするキャンペーンを5月11日から実施した。期間は2023年6月11日23時59分まで。

キャンペーンの対象製品は、Soundcoreの完全ワイヤレスイヤホンやBluetoothスピーカー、Nebulaのスマートプロジェクター、Ankerの充電関連製品など、Amazonで販売しているAnkerグループ製品のうち80製品以上。

キャンペーン内容は、購入製品に応じて次の3種類のいずれかが提供される。

Amazon Music Unlimited 定額料金から500円割引

Amazon Music Unlimited 定額料金から1,000円割引

Amazon Music Unlimited 最大90日間の無料体験

キャンペーンの適用方法は、対象製品を購入後、送られてきたキャンペーンメールの「登録する」を押し、Amazon Music Unlimited登録ページに移動。その後、登録画面でキャンペーンが適用されていることを確認したら、適用完了となる。