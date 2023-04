ソニーは4月27日、YouTubeのXperia公式チャンネルにおいて、5月11日13時(日本時間)にXperia新製品の発表を行うとの予告動画を公開した。

「The next ONE is coming...」と題された予告動画

公開された予告動画より。Next ONE is coming

公開された予告動画より。カメラのようにスマホを構えているらしき男性

発表は5月11日13時(日本時間)

公開された予告動画は「The next ONE is coming...」と題された24秒間の動画。山頂らしき場所で朝日(もしくは夕日)に向かってスマホをカメラのように構える男性の姿とともに「For Your Creativety」というコピーが映し出されるという内容になっている。