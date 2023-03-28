エレコムは3月28日、MagSafe関連アクセサリー「MAGKEEP」3製品（AMS-MAGSTシリーズ、AMS-BPDSFシリーズ、AMS-DSMARMDSV）を発表した。3月下旬より発売する。価格は1,280円〜。
AMS-MAGSTシリーズ
「AMS-MAGSTシリーズ」は、MagSafe非対応のケースや機種に貼り付けることで、磁気ワイヤレス充電※が可能になるメタルリングステッカー。充電以外にも、各種MagSafe対応アクセサリーが使用可能になる（※iPhone本体が磁気ワイヤレス充電に対応している必要あり）。
約0.5mmと薄く、背面を下にして置いても安定するという。正確な位置に貼り付けられるように簡単に位置決めができる貼り付けツールが付属。カラーはブラックとホワイトの2色。
主な仕様は、サイズが約W55×D0.5×H79mm。対応機種はiPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max、iPhone 13 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max、iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max、iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone SE (第3世代)、iPhone SE (第2世代)、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8、iPhone 8 Plus。セット内容はリング×1、貼り付けツール×1、固定用シール×4。材質は本体がステンレス、貼り付け面がアクリル系粘着材。
AMS-BPDSFシリーズ
「AMS-BPDSFシリーズ」は、磁力で簡単に装着できる薄型の折りたたみスタンド。背面にはカードが1枚入るポケット付き。スタンドはiPhoneを縦置き・横置きの両方に対応し、角度調整も可能。スタンド底面には滑り止めのラバーが付いている。カラーは、ブラック、ウォームグレー、ピンクベージュ、ラベンダーの4色。
主な仕様は、サイズが約W66×D10×H100mm。対応機種はiPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max、iPhone 13 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max、iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max。材質は合成皮革、磁石、鉄。
AMS-DSMARMDSV
「AMS-DSMARMDSV」は、ノートPCのディスプレイ背面に取り付けることで、iPhoneスタンドとして使えるマグネット式のディスプレイアームスタンド。iPhoneをサブディスプレイやWebカメラとして使用できる。前後に180°回転でき、画面側とメインカメラ側を簡単に切り替えられる。未使用時はスタンドをディスプレイの背後に収納可能。カラーはシルバーのみ。
主な仕様は、サイズが約W57×D7×H139mm。対応機種はiPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max、iPhone 13 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max、iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max。材質はアルミニウム合金、磁石、合成ゴム。