カプコンは、『モンスターハンターライズ』の大型拡張コンテンツ『モンスターハンターライズ:サンブレイク』をXbox Series X|S、Xbox One、Windows、PlayStation 5、PlayStation 4に向けて2023年4月28日に発売する。

『モンスターハンターライズ:サンブレイク』は、『モンスターハンターライズ』の有料DLC。クエストランク「マスターランク」が追加されるほか、フィールド「密林」や「城塞高地」に加え、「剛纏獣 ガランゴルム」「氷狼竜 ルナガロン」「爵銀龍メル・ゼナ」「緋天狗獣 ビシュテンゴ亜種」といったモンスターが登場する。なお、発売日の4月28日時点で「渾沌に呻くゴア・マガラ」などが登場する「Ver.13」までの無料タイトルアップデート要素を含んだ形で発売する。

ダウンロード版の価格は3,990円。3月10日から各デジタルストアで予約受付を開始した。DLCのほかにハンター重ね着装備「龍滅猟装」シリーズやオトモガルク重ね着装備「ハウンドガル」シリーズ、オトモアイルー重ね着装備「セレシスネコ」シリーズといったさまざまなダウンロードコンテンツを収録した「デラックスエディション」も用意。価格は4,990円。また、予約購入特典として、オトモガルク重ね着装備「なりきりメイケン」、オトモアイルー重ね着装備「なりきりシマミケ」が手に入る。

©CAPCOM CO., LTD. 2021, 2023 ALL RIGHTS RESERVED.