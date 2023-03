ハピネットは、おもしろいインディーゲームを世界中からセレクトして発売するゲームレーベル『Happinet Indie Collection』の第5弾タイトルとして、『シリアルクリーナーズ』を2023年3月30日に発売する。

『シリアルクリーナーズ』は、世紀末を迎える90年代のニューヨークを舞台に、プロの“掃除屋”として働くBob C. Leaner(ボブ)、Psycho(サイコ)、Lati(ラティ)、Vip3r(ヴァイパー)の4人のキャラクターを操作し、マフィアが残した殺人現場などで証拠を消し去ることが目的のクライムアクションゲーム。警官の目を盗み、『死体の処分』、『証拠品の回収』、『血痕の清掃』のミッション遂行を目指す。

Bob C. Leaner(ボブ)。クールで完璧主義な綺麗好き。死体を袋に包み血痕を残さず運搬が可能。血溜まりの上を滑って素早く逃げるスキルも持ち合わせる

Psycho(サイコ)。4人の中で最も危険な人物。チェーンソーで遺体をバラバラにして持ち運び、その手足を警察に投げて気絶させることも可能

なお、各キャラクターの服装を変更できる「コスチューム機能」や、対象のステージクリア後にメニューから再度プレイできる「ステージ選択」、3段階から選べる「難易度」といった海外版で配信中の追加要素も収録する。

価格は3,300円。2023年3月9日よりニンテンドーeショップにてNintendo Switch版の予約受付を開始した。2023年3月29日23時59分までは10%オフの2,970円で購入できる。

なお、PlayStation 4(PS4)/PlayStation 5(PS5)については、2023年3月30日発売日当日よりダウンロード版の配信を開始。パッケージ版は4,400円。PS5はダウンロード専用。Amazon.co.jpでパッケージ版(Amazon限定セット)を予約・購入すると、オリジナルスマホスタンドが付属するほか、全国のゲーム取扱店やオンラインショップでは、初回購入特典として「特製レコード型コースター」が付属する。

「シリアルクリーナーズ」発売告知トレーラー【Happinet Indie Collection】

505 Games and the 505 Games logo are trademarks of 505 Games SpA. All Rights Reserved.© Draw Distance, Serial Cleaners Copyright © Draw Distance S.A. All Rights Reserved.Licensed to and Published in Japan by HAPPINET CORPORATION.