サードウェーブは、最新の第13世代 Intel Coreプロセッサーを搭載したパソコンを2022年10月20日22時に発売した。全国のコンピューターショップドスパラ各店舗、およびドスパラ通販サイトにて販売する。

第13世代 Intel Coreプロセッサーは、高性能コア・高効率コアと言う2つの特性の異なるコアファミリーを単一のCPUに統合。処理速度が必要なタスクは高性能コアが、アイドル時やバックグラウンドのプロセスなどは高効率コアが処理することで、高性能と省電力を両立するという。

また、前世代と比べて、高効率コアがCore i9では8つ、Core i7では4つ増加し、最大動作周波数が引き上げられたことで、より高い処理性能を実現。ゲームやクリエイティブ作業、オフィスアプリといった様々な用途で高いパフォーマンスを発揮する。

今回、販売を開始した製品に搭載されているCPUは、高性能コア8コア16スレッド＋高効率コア16コア16スレッド（計24コア32スレッド）のIntel Core i9-13900Kと、高性能コア8コア16スレッド＋高効率コア8コア8スレッド（計16コア24スレッド）のIntel Core i7-13700K。どちらも高いマルチスレッド性能を有しており、そのパフォーマンスが最大限になるよう、CPUファンには全てのモデルで水冷クーラーを採用した。

製品ラインアップは以下の通り。

GALLERIA UA9C-R49 第13世代Core搭載：699,980円

（Intel Core i9-13900K / GeForce RTX 4090 / 32GB DDR5 / 1TB Gen4 NVMe SSD / 2TB HDD）

GALLERIA UA9C-R38 第13世代Core搭載：439,980円

（Intel Core i9-13900K / GeForce RTX 3080 / 32GB DDR5 / 1TB Gen4 NVMe SSD / 2TB HDD）

GALLERIA ZA7C-R37 第13世代Core搭載：339,980円

（Intel Core i7-13700K / GeForce RTX 3070 / 16GB DDR5 / 1TB Gen4 NVMe SSD）

raytrek ZG9 第13世代Core搭載：429,980円

（Intel Core i9-13900K / GeForce RTX 3080 / 32GB DDR5 / 1TB Gen4 NVMe SSD）

raytrek ZF9 第13世代Core搭載：379,980円

（Intel Core i9-13900K / GeForce RTX 3070 / 32GB DDR5 / 1TB Gen4 NVMe SSD）

raytrek ZV9 第13世代Core搭載：349,980円

（Intel Core i9-13900K / GeForce RTX 3060 / 32GB DDR5 / 1TB Gen4 NVMe SSD）

raytrek ZG 第13世代Core搭載：359,980円

（Intel Core i7-13700K / GeForce RTX 3080 / 16GB DDR5 / 1TB Gen4 NVMe SSD）

raytrek ZF 第13世代Core搭載：309,980円

（Intel Core i7-13700K / GeForce RTX 3070 / 16GB DDR5 / 1TB Gen4 NVMe SSD）

raytrek ZV 第13世代Core搭載：289,980円

（Intel Core i7-13700K / GeForce RTX 3060 / 16GB DDR5 / 1TB Gen4 NVMe SSD）

Monarch ZE 第13世代Core搭載：249,980円

（Intel Core i7-13700K / インテルUHD Graphics 770 / 16GB DDR5 / 1TB Gen4 NVMe SSD）