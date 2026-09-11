FRONTIERブランドでPCなどを販売するインバースネットは9月11日、直販サイト「FRONTIERダイレクトストア」にて、期間限定の特価セール「驚愕 ゲームの祭典熱狂セール」を開始した。9月18日15時まで。

初心者から上級者まで、用途や予算にあわせて選べる幅広いラインナップで、ゲーミングPCを期間限定の特価で販売する。

セールの目玉商品となるのが、Ryzen 7 9800X3DとRadeon RX 9070 XTを搭載する「FRGHLMB650/WS0910」(税込価格: 364,800円)。4Kなどの高解像度環境での快適なゲームプレイや、高フレームレートでのプレイを目指せる、上級者にもおすすめの構成だ。

また、フルHD環境でのゲームにおすすめというのが、Ryzen 7 5700XとRadeon RX 9060 XT 16GBを搭載する「FRGHLB550/GBF」(税込価格: 219,800円)。価格と性能のバランスが良く、初めてのゲーミングPC購入にも適している。

以下、今回のセールから、注目モデルの一部を紹介しておく。

モデル名「FRGHLMB650/WS0910」 セール価格364,800円(税込)

・AMD Ryzen 7 9800X3D プロセッサー

・空冷CPUクーラー (CPS RT400-BK)

・32GB (16GB x2) DDR5 メモリ

・2TB M.2 NVMe Gen4 SSD

・AMD Radeon RX 9070 XT (ASRock製)

・750W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM

・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3

※購入特典：AMDノベルティポーチプレゼント

モデル名「FRGHLB550/GBF」 セール価格219,800円(税込)

・AMD Ryzen 7 5700X プロセッサー

・空冷CPUクーラー

・32GB (16GB x2) メモリ

・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD

・AMD Radeon RX 9060 XT 16GB (ASRock製)

・600W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM

※『GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok』推奨PC

モデル名「FRGKB860/WS907/NTK」 セール価格329,800円(税込)

・Intel Core Ultra 5 プロセッサー 250KF Plus

・空冷CPUクーラー (CPS RT400-BK)

・32GB (16GB x2) DDR5 メモリ

・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD

・NVIDIA GeForce RTX 5070 (MSI製)

・750W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM

・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3

セールの最新状況は、こちらのリンク先のセール会場ページで確認いただきたい。