FRONTIERブランドでPCなどを販売するインバースネットは9月11日、直販サイト「FRONTIERダイレクトストア」にて、期間限定の特価セール「驚愕 ゲームの祭典熱狂セール」を開始した。9月18日15時まで。
初心者から上級者まで、用途や予算にあわせて選べる幅広いラインナップで、ゲーミングPCを期間限定の特価で販売する。
セールの目玉商品となるのが、Ryzen 7 9800X3DとRadeon RX 9070 XTを搭載する「FRGHLMB650/WS0910」(税込価格: 364,800円)。4Kなどの高解像度環境での快適なゲームプレイや、高フレームレートでのプレイを目指せる、上級者にもおすすめの構成だ。
また、フルHD環境でのゲームにおすすめというのが、Ryzen 7 5700XとRadeon RX 9060 XT 16GBを搭載する「FRGHLB550/GBF」(税込価格: 219,800円)。価格と性能のバランスが良く、初めてのゲーミングPC購入にも適している。
以下、今回のセールから、注目モデルの一部を紹介しておく。
モデル名「FRGHLMB650/WS0910」 セール価格364,800円(税込)
・AMD Ryzen 7 9800X3D プロセッサー
・空冷CPUクーラー (CPS RT400-BK)
・32GB (16GB x2) DDR5 メモリ
・2TB M.2 NVMe Gen4 SSD
・AMD Radeon RX 9070 XT (ASRock製)
・750W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM
・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3
※購入特典：AMDノベルティポーチプレゼント
モデル名「FRGHLB550/GBF」 セール価格219,800円(税込)
・AMD Ryzen 7 5700X プロセッサー
・空冷CPUクーラー
・32GB (16GB x2) メモリ
・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD
・AMD Radeon RX 9060 XT 16GB (ASRock製)
・600W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM
※『GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok』推奨PC
モデル名「FRGKB860/WS907/NTK」 セール価格329,800円(税込)
・Intel Core Ultra 5 プロセッサー 250KF Plus
・空冷CPUクーラー (CPS RT400-BK)
・32GB (16GB x2) DDR5 メモリ
・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD
・NVIDIA GeForce RTX 5070 (MSI製)
・750W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM
・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3
セールの最新状況は、こちらのリンク先のセール会場ページで確認いただきたい。