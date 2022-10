人類に最大の貢献をもたらした人に贈られるノーベル賞の公式Twitterが投稿した、とあるノーベル賞受賞者の写真が、ネットで「絵画のようで美しい一枚」と注目を集めている。

2019 physics laureate Michel Mayor was heading home from Spain when he heard the news about his #NobelPrize.



Here Mayor is in the cafeteria of San Sebastian airport, looking at all the messages flooding in.



In October we will be revealing this year's laureates. pic.twitter.com/eycTFXDbmS