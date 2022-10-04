『シン・エヴァンゲリオン劇場版』が2023年3月8日に4K Ultra HD Blu-ray化される。商品名は「シン・エヴァンゲリオン劇場版 EVANGELION:3.0+1.11 THRICE UPON A TIME」。価格は、初回限定版のUHD BD+BD版が10,780円。通常版のBD/DVDは各8,580円。発売元はキングレコード。
- 4K Ultra HD Blu-ray(品番：KIZX-90548～90550)：10,780円
- 通常版Blu-ray(品番：KIXA-952～3)：8,580円
- 通常版DVD(品番：KIBA-2341～2)：8,580円
「シン・エヴァンゲリオン劇場版」は、封切り時に上映された「3.0+1.0」(2021年3月8日公開)、カットの差し替えなど細かな調整作業を行った「3.0+1.01」(同年6月12日)とバージョンを重ねており、今回Blu-ray化されるのはさらに一部調整を施した「3.0+1.11」バージョンとなる。YouTubeでは15秒スポット映像も公開された。
さらに、シン・エヴァBD/DVDには新作特典映像『EVANGELION:3.0(-46h)』が収録されることも明らかになった。スタジオカラーのTwitterアカウント(株)カラー 2号機(@khara_inc2 )によれば「鋭意制作中」とのことだが、内容などは一切明らかになっていない。
なお、シン・エヴァBD/DVDは、EVANGELION STORE限定の「シン・エヴァンゲリオン劇場版 AVANT1/AVANT2/A PART 庵野秀明総監督実使用表紙複製台本付き」バージョンや、「キンクリ堂限定グッズ(オリジナルサウンドトラックCD)付き初回限定版」バージョンなど、販売店によってさまざまな特典を用意する。
『シン・エヴァンゲリオン劇場版』— (株)カラー 2号機 (@khara_inc2) October 4, 2022
EVANGELION:3.0+1.11
Blu-ray&DVD
西暦2023年3月8日発売🎉https://t.co/zdWKijgH1S
現在、
新作特典映像
「EVANGELION:3.0（−46h）」
鋭意制作中
お楽しみに！#庵野秀明 総監督使用台本写真です https://t.co/lkenRy6Tte pic.twitter.com/4e5wqMEXbM
【初回限定版】(Blu-ray+4K Ultra HD Blu-ray)
- 3枚組：Blu-ray 2枚(DISC1:本編収録/DISC2:特典映像収録)+UHD 1枚(本編収録)
- 特典映像：新作特典映像「EVANGELION:3.0(-46h)」他収録
- 価格：10,780円/品番：KIZX-90548～90550
【通常版】(Blu-ray)
- Blu-ray 2枚組(DISC1:本編収録/DISC2:特典映像収録)
- 特典映像：新作特典映像「EVANGELION:3.0(-46h)」他収録
- 価格：8,580円/品番：KIXA-952～3
【通常版】(DVD)
- DVD 2枚組(DISC1:本編収録/DISC2:特典映像収録)
- 特典映像：新作特典映像「EVANGELION:3.0(-46h)」他収録
- 価格：8,580円/品番：KIBA-2341～2