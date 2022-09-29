ソフトバンクは9月29日、ソニー製のAndroidスマートフォン「Xperia 5 IV」を10月下旬以降に発売すると発表した。価格は未定

  • Xperia 5 IV

    Xperia 5 IV

Xperia 5 IVは、小型ハイエンド「Xperia 5」シリーズの最新モデル。超広角／広角／望遠のトリプルカメラを搭載し、どのカメラでも「リアルタイム瞳AF」と「リアルタイムトラッキング」を利用できる。一眼カメラ譲りの本格的なユーザーインターフェースを採用した「Photography Pro」アプリも特徴。

有機ELディスプレイの輝度は前機種比で約50％向上し、「360 Reality Audio」対応のフルステージステレオスピーカーも搭載。映像と音の両面で、臨場感を高めた。

チップセットは米クアルコムの「Snapdragon 8 Gen 1」を採用。幅67mm、厚さ8.2mmと持ちやすいサイズのボディに、5,000mAhの大容量バッテリーを内蔵する。

  • ソフトバンク版のカラーはエクリュホワイト、ブラックの2色

    ソフトバンク版のカラーはエクリュホワイト、ブラックの2色

主な仕様は下記のとおり。

  • OS：Android 12
  • SoC：Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
  • メモリ（RAM）：8GB
  • 内部ストレージ（ROM）：128GB
  • 外部ストレージ：microSDXC対応（最大1TB）
  • ディスプレイ：6.1インチ 有機EL 2,520×1,080ドット（フルHD＋）
  • アウトカメラ：約1,220万画素（超広角）＋約1,220万画素（広角）＋約1,220万画素（望遠）
  • インカメラ：約1,220万画素
  • 通信方式：5G／4G
  • SIM：nanoSIM／eSIM
  • Wi-Fi：IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
  • Bluetooth：バージョン5.2
  • バッテリー：5,000mAh
  • 充電端子：USB Type-C
  • 防水／防塵：IPX5、IPX8／IP6X
  • 生体認証：指紋認証
  • その他の機能：FeliCa（おサイフケータイ）、ワイヤレス充電（Qi）対応
  • サイズ：約67×156×8.2mm
  • 重さ：約172g
  • ボディカラー：エクリュホワイト、ブラック