9月18日以降、台風14号の影響で各キャリアのサービスに利用しづらい状況が生じている。各キャリアの影響地域は下記のとおり。

NTTドコモ

9月20日午前8時時点でNTTドコモのサービスが影響を受けている地域は下記のとおり。

長野県：安曇野市

愛知県：豊田市

岡山県：倉敷市

山口県：下関市／美祢市／大島郡周防大島町

愛媛県：南宇和郡愛南町／西宇和郡伊方町／上浮穴郡久万高原町／喜多郡内子町

高知県：高知市／吾川郡（仁淀川町／いの町）／長岡郡大豊町／高岡郡（梼原町／四万十町）

徳島県：徳島市

福岡県：福岡市／宗像市／福津市

佐賀県：唐津市／藤津郡太良町／三養基郡基山町

長崎県：長崎市／佐世保市／西海市／対馬市／大村市／南島原市／平戸市

熊本県：人吉市／天草市／阿蘇郡高森町／上益城郡山都町／球磨郡（球磨村／五木村／水上村／多良木町）

大分県：宇佐市／杵築市／佐伯市／中津市／臼杵市／豊後大野市／速見郡日出町／玖珠郡九重町

宮崎県：宮崎市／えびの市／延岡市／串間市／小林市／都城市／日向市／日南市／

西臼杵郡（高千穂町／日之影町／五ヶ瀬町）／東臼杵郡（諸塚村／椎葉村／美郷町）／児湯郡西米良村／東諸県郡国富町

鹿児島県：鹿児島市／薩摩川内市／志布志市／鹿屋市／垂水市／曽於市／南さつま市／霧島市／西之表市／肝属郡（南大隅町／肝付町／錦江町）／曽於郡大崎町／熊毛郡（中種子町／南種子町）

KDDI（au）

9月20日12時時点でKDDIのサービスが影響を受けている地域は下記のとおり。

岡山県：高梁市

山口県：岩国市／周南市

愛媛県：宇和島市／南宇和郡愛南町

徳島県：三好市

高知県：四万十市／高岡郡津野町／長岡郡大豊町／吾川郡（いの町／仁淀川町）／土佐郡（土佐町／大川村）

佐賀県：唐津市

長崎県：平戸市／対馬市／五島市／佐世保市／松浦市／南松浦郡新上五島町

熊本県：人吉市／球磨郡五木村

大分県：臼杵市／佐伯市／宇佐市／杵築市／竹田市

宮崎県：宮崎市／都城市／延岡市／日南市／小林市／日向市／串間市／西都市／東諸県郡綾町／西諸県郡高原町／西臼杵郡（高千穂町／日之影町／五ヶ瀬町）／東臼杵郡（椎葉村／諸塚村／美郷町）／児湯郡（西米良村／川南町／木城町）

鹿児島県：霧島市／鹿屋市／薩摩川内市／曽於市／西之表市／志布志市／垂水市／曽於郡大崎町／肝属郡（錦江町／南大隅町／肝付町）／熊毛郡（中種子町／南種子町／屋久島町）

ソフトバンク

9月20日午前8時時点でソフトバンクのサービスが影響を受けている地域は下記のとおり。

兵庫県：姫路市／朝来市／豊岡市

岡山県：津山市／高梁市／久米郡美咲町

山口県：岩国市／熊毛郡上関町

徳島県：三好市／阿南市／名東郡佐那河内村／名西郡神山町／海部郡美波町

香川県：さぬき市／観音寺市／木田郡三木町

愛媛県：西条市／四国中央市／上浮穴郡久万高原町／伊予郡砥部町／南宇和郡愛南町／西宇和郡伊方町／伊予市

高知県：高知市／室戸市／南国市／四万十市／香南市／香美市／長岡郡（大豊町／本山町）／土佐郡（大川村／土佐町）／吾川郡（いの町／仁淀川町）／高岡郡（越知町／梼原町／津野町／四万十町／日高村）／安芸郡馬路村

福岡県：宗像市／糸島市／築上郡築上町

佐賀県：唐津市

長崎県：佐世保市／平戸市／松浦市：

熊本県：天草市／上益城郡山都町／球磨郡（水上村／相良村／五木村／球磨村／多良木町）／天草郡苓北町／人吉市／阿蘇郡高森町

大分県：佐伯市／臼杵市／竹田市／豊後高田市／杵築市／宇佐市／豊後大野市／国東市／大分市／津久見市

宮崎県：宮崎市／都城市／延岡市／日南市／小林市／日向市／串間市／西都市／えびの市／東諸県郡綾町／児湯郡西米良村／東臼杵郡（椎葉村／美郷町／門川町／諸塚村）／西臼杵郡（五ヶ瀬町／日之影町）

鹿児島県 鹿屋市／垂水市／日置市／曽於市／霧島市／いちき串木野市／志布志市／奄美市／南九州市／伊佐市／姶良郡湧水町／肝属郡（東串良町／錦江町／南大隅町／肝付町）／熊毛郡（南種子町／屋久島町）／大島郡（大和村／宇検村）／阿久根市／鹿児島市／西之表市／出水郡長島町／曽於郡大崎町

楽天モバイル

9月20日午前10時38分時点で楽天モバイルのサービスが影響を受けている地域は下記のとおり。