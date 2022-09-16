インターネットイニシアティブ（IIJ）は9月16日、IIJmioサプライサービスにおいて、モバイルルーター2機種を販売開始した。NECプラットフォームズ製の「Aterm MP02LN SA（IIJmio限定セット）」は5,980円、AIR-U製の「AIR-2」は29,800円。
10月31日までに「IIJmioモバイルサービス ギガプラン」の契約と同時に購入すると割引が適用され、Aterm MP02LN SAは2,990円、AIR-2は27,800円となる。
Aterm MP02LN SAは下り最大150MbpsのLTE通信が可能なモバイルルーター。対応バンドはLTE Band 1／3／19／26、3G Band 1／6／19。バッテリー容量は1,670mAh、本体重量は約71g（バッテリー込み）。IIJmio限定の特典として予備バッテリーが付属する。
AIR-2は下り最大2.05Gbpsの5G通信が可能なモバイルルーター。対応バンドは5G Band n1／n2／n3／n5／n7／n8／n12／n20／n25／n28／n30／n38／n40／n41／n66／n71／n77／n78／n79、LTE Band 1／2／3／4／5／7／8／12／13／14／17／18／19／20／25／26／28／30／34／38／39／40／41／66／71、3G Band 1／2／4／5／6／8／19。バッテリー容量は5,400mAh、本体重量は約194g。