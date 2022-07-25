サードウェーブのゲーミングPCブランド「GALLERIA」は、PARIS SAINT-GERMAIN（パリ サンジェルマン）のeスポーツ部門「PARIS SAINT-GERMAIN ESPORTS（PSG Esports）」とスポンサーシップ契約を締結した。
PARIS SAINT-GERMAINは、2016年11月にeスポーツセクションを設立。5年で世界中に数百万人のフォロワーを持つようになった。League of Legends（PSG.Talon）、DOTA 2（PSG.LGD）、Arena of Valor、Rainbow 6、FIFA 22、Fortnite部門を有しており、チームは香港、上海、タイ、シンガポール、日本で活動している。
GALLERIAは、PARIS SAINT-GERMAIN ESPORTSへの契約締結に伴い、ユニフォームへのロゴ掲出を行う。また、NTTドコモが主催する「レインボーシックス ジャパンリーグ」にサッカークラブとして初めて参加するPARIS SAINT-GERMAIN ESPORTSのプレイヤーへ、PSG ESPORTS R6 OFFICIAL GAMING PC PARTNERとして機材協力を行い、選手活動を応援する。