G.Oホールディングスは7月11日、アウトドアグッズブランド「PowerArQ（パワーアーク）」からライトやモバイルバッテリーとしても使えるサーキュレーター「PowerArQ Fan Light サーキュレーター」の予約販売を開始した。7月20日から発売し、価格は7,700円。カラーはコヨーテタン、オリーブドラブの2色。





PowerArQ Fan Light サーキュレーター。左からコヨーテタン、オリーブドラブ

PowerArQ Fan Light サーキュレーターは、ライト、モバイルバッテリーとしても使え、キャンプなどのアウトドアで活躍するというサーキュレーター。回転型のスタンドを机に置き卓上型サーキュレーターとして使えるほか、640gと軽量のため吊り下げての使用も可能だ。風量は3段階で調節できる（弱・中・強）。

8,000mAhのバッテリーを内蔵し、満充電で最大20時間動作する。また、出力用のUSBポートからスマホなどを充電できる。

背面に搭載するUSBポートからスマートフォンなどを充電できる

スタンド裏にはLEDライトを装備。前面に回転させることで、暗い場面では照明器具としても役立つ。ライトの明るさは3段階、光色は2色。最大の明るさは30ルーメン。

本体サイズはW200×D200×H139mm、重さは640g。充電時間は約4～5時間。連続稼働時間は強が6時間、中が10時間、弱が20時間。